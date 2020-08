Boete voor aanrijden brommer in Waalwijk: ‘hij had hem moeten zien’

De verdachte zat in een bestelbusje en was na een drukke dag onderweg naar huis. Bij de kruising met de Vijzelweg reed hij tegen de scooter aan. De bestuurder van de scooter werd gelanceerd en de scooter vloog in brand. Door de helm die de man op had, vielen de verwondingen gelukkig mee.

Het was raar dat de man de brommer niet had gezien, want hij had er lange tijd achteraan gereden. De rechtbank: ,,Hieruit volgt dat de verdachte de bromfiets langere tijd niet heeft opgemerkt. Niet toen hij er op afstand achter reed, niet gedurende de hele periode dat de bromfietser al zijn richtingaanwijzer aan had staan en niet toen de bromfietser was gestopt om af te slaan. Er is daarom geen sprake van één enkel moment van onoplettendheid, zoals is aangevoerd door de verdediging. De verdachte had de bromfiets moeten zien.'' Daarom veroordeelde de rechtbank hem voor schuld aan het ongeluk.