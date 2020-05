Boete voor verkoper uit Drunen voor aanbieden illegale zeldzame vogels op vogelbeurs

,,Ze moeten altijd mij hebben’', zei de 38-jarige Marinus C. maandag in de rechtbank in Zwolle. Hij was vanuit Drunen naar de politierechter gekomen omdat hij bezwaar had gemaakt tegen een boetevoorstel van 750 euro. ,,Niemand kan mij de stukken tonen waaruit blijkt dat ik fout zit en dan word ik weggezet als Jan Lul. Ja zo gaat dat niet’', zei hij onomwonden.