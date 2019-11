Bokkenrijders: winter benutten voor groter bikepark in Waalwijk

Weg verzakt: riolering Groen­straat en Putstraat toe aan opknap­beurt

10:30 WAALWIJK - De riolering in de Groenstraat en de Putstraat in Waalwijk krijgt een forse opknapbeurt. Het riool is op verschillende plekken lek waardoor de weg verzakt. Het wegdek hoeft voor de werkzaamheden bijna niet open. In het riool wordt een soort kous geschoven die wordt opgeblazen en vervolgens uithard.