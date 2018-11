Bol.com en Ingram willen ‘eigen’ campus voor arbeidsmigranten

WAALWIJK - Bol.com en Ingram Micro willen dichtbij hun distributiecentra in Waalwijk een campus voor arbeidsmigranten. De bedrijven maken zich hard voor grootschalige huisvesting van buitenlandse werknemers aan de Gansoyensesteeg en Pompweg. Het gaat om twee complexen voor ieder 400 arbeidsmigranten. Het Waalwijkse college staat positief tegenover de initiatieven.

Bol.com en Ingram Micro (het vroegere Docdata) zetten veel buitenlandse werknemers in om alle internetbestellingen te verwerken. De huisvesting van de grote stroom arbeidsmigranten is een probleem, zo weten de bedrijven uit ervaring. Niet alleen is er een tekort aan goede slaapplekken, ook zijn veel arbeidsmigranten lang onderweg als ze naar hun werk moeten. De bedrijven willen nu een campus voor hun eigen personeel.

,,Er zijn inderdaad plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten rondom onze panden", laat de directie van Ingram Micro via een korte verklaring weten. ,,Wij zijn met meerdere partijen in gesprek om dit in 2019 te realiseren.” De plannen vergen nog wel het nodige onderzoek.

Toekomst

De gemeente Waalwijk juicht dit soort initiatieven toe. In haar zoektocht naar goede huisvesting zet ze nadrukkelijk in op grotere complexen voor arbeidsmigranten, die hier niet langer dan een jaar blijven. ,,Zij hebben vaak geen behoefte om te integreren", legt wethouder Eric Daandels uit. ,,De woonwijken zijn geschikter voor arbeidsmigranten die hier wel een toekomst op willen bouwen.”

In Waalwijk zijn al twee grotere complexen: de nieuwe campus op het voormalige RBW-terrein (400 mensen) en het voormalige kantoorpand Wärtsila (252 mensen) aan de Altenaweg. Voor locatie 't Snoekske bestaan plannen voor een complex voor 300 arbeidsmigranten. De gemeente ziet het liefst dat deze campussen echt voor buitenlandse werknemers in De Langstraat zijn, al valt dat juridisch moeilijk af te dwingen., ,We zien nu dat sommige mensen helemaal uit België hier naar toe rijden. Dat zorgt voor veel extra verkeer. Maar het is voor de werknemers zelf ook niet goed als ze zo ver moeten reizen.”