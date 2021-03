Bomen gesnoeid tot ‘kapstok’ om later leidingen te verleggen

‘Uitvoering GOL kan over jaar starten’. Maar eerst even langs de Raad van State

27 november DE LANGSTRAAT - De ‘echte’ werkzaamheden voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) kunnen over een klein jaar kunnen beginnen. Althans, dat verwachten de betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie. Maart 2023 zou de klus dan geklaard kunnen zijn. Maar eerst buigt de Raad van State buigt zich in januari over de bezwaren.