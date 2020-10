Bomen kappen langs Halve Zolenlijn? ‘Onnodig en onlogisch’

DRUNEN/WAALWIJK - De natuur- en milieuvereniging Heusden verzet zich tegen de kap van een aantal bomen en struiken in de Baardwijkse Overlaat. Volgens de vereniging is het helemaal niet nodig en onlogisch om het groen direct langs het Halve Zolen-fietspad groen weg te halen.

Het groen waarover we praten zijn de struiken en bomen direct aan de zuidkant van het fietspad (Spoordijk) door de Baardwijkse Overlaat tussen Waalwijk en Drunen. Fietsers kunnen de takken en bladeren aanraken, als ze willen. ,,Het geeft ze beschutting, dat vinden fietsers prettig", aldus Harry Neijënstein en Jan Pijnenborg van de NMVH.

Is een natuur- en milieuvereniging überhaupt niet tegen elke bomenkap? Nee, dat niet volgens Pijnenborg. ,,Er kunnen best redenen zijn een boom te kappen. Bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid.”

Fietspad op pijlers

In geval van de bewuste bomen en struiken langs het Halve Zolenpad speelt dat echter geen rol. ,,Het groen moet weg omdat de provincie wil dat het fietspad op pijlers komt te staan en de Spoordijk afgegraven moet worden. Zo moet de openheid van de Overlaat weer zichtbaar worden, terug naar de situatie zoals die rond 1900 was", aldus Pijnenborg. Dit plan is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), het grote toekomstplan voor de regio.

De NMVH is tegen het afgraven van de Spoordijk. Pijnenenborg, voorzitter van de werkgroep ruimtelijke ordening van de natuurvereniging: ,,Los van de vraag welke historische situatie je wilt herstellen (je kunt ook verder teruggaan in de tijd of juist minder ver, red.) betwijfel ik of die gewenste openheid ooit echt zichtbaar wordt.”

Compensatie

De NMVH is tegen het ‘vernietigen van bestaande natuur’, ook al wordt het groen dat langs de Spoordijk dreigt te verdwijnen gecompenseerd door de aanleg van een ecologische verbindingszone langs het Drongelens Kanaal en ten noorden van de A59.

,,Met dat laatste zijn we uiteraard blij", aldus Nijënstein. ,,Maar we betreuren het als tegelijkertijd zo'n verbindingszone langs het fietspad verdwijnt. Er komen allerlei soorten bomen en struiken, vogels en insecten voor en er is een dassenburcht.” De bomenkap zou extra CO2 in de lucht brengen. Overigens wordt de dassenburcht in de GOL-plannen beschermd, zo is de bedoeling.

De NVVH ging akkoord met de GOL-plannen, waarom dan nu een bezwaarschrift? Nijënstein: ,,We zijn inderdaad meegegaan met het GOL-compromis. Daarin wordt op hoofdlijnen gesproken over een snelfietsroute tussen Waalwijk en Den Bosch. Maar een snelfietsroute op poten en de kap van bomen daarvoor waren er geen onderdeel van, dat is uitwerking.”

Volgens critici kan de snelfietsroute ook gemaakt worden door de Spoordijk te verbreden.