Boodschappendrama kan ook in Waalwijk gebeuren: ‘Ook hier wordt uitkering soms verlaagd’

WAALWIJK - Een boodschappendrama zoals in Wijdemeren, waarbij een vrouw in de bijstand 7.000 euro moet terug betalen aan de gemeente, kán ook in Waalwijk gebeuren. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de SGP.

Een vrouw uit Wijdemeren moet geld terug betalen omdat ze, naast haar uitkering, ook af en toe boodschappen van haar moeder kreeg. De SGP reageerde onthutst en wilde van Waalwijk weten wat deze gemeente zou doen in een vergelijkbare zaak.

Het college is duidelijk: ,,De bijstand voorziet in een bestaansminimum, niet meer, maar ook niet minder.” En ja, ook in Waalwijk komt het voor dat een bijstandsuitkering wordt verlaagd ‘omdat er besparingen zijn waardoor noodzakelijke kosten voor levensonderhoud worden gedekt.’

Geen ruimte om af te wijken

Als mensen een gift krijgen, dan is Baanbrekers, de uitkeringsinstantie in De Langstraat, verplicht dit geld terug te vorderen, zegt het college. ,,De wet geeft geen ruimte om hiervan af te wijken.”

Volgens het college weet elke bijstandsgerechtigde waar hij aan toe is. ,,Baanbrekers houdt met iedereen een goed gesprek. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan. De medewerkers maken altijd duidelijk dat een uitkering een vangnet is waarop je alleen recht hebt als er geen andere middelen zijn om in levensonderhoud te voorzien.”

Welke giften mogen wel?

In het lokale beleid is wel opgenomen dat inwoners met een bijstandsuitkering jaarlijks 900 euro aan giften mogen ontvangen om kosten te dekken waarin de bijstand niet voorziet. Bijvoorbeeld voor het halen van een rijbewijs. ,,Maar dat geldt dus niet voor kosten voor wonen, eten, kleding en verzekeringen.”

De SGP wilde van het college ook weten of het knelpunten ervaart? Die ziet het college niet. ,,Wij zijn uitvoerder van het landelijk beleid. Wetgeving die tot stand is gekomen vanuit de heersend politieke opvattingen.” Aanhangers van andere politieke opvattingen zullen misschien anders denken, begrijpt het college. ,,Maar dat is het effect van democratie.”