Boogjes als lichaamstaal: ‘Ik heb goede bedoelingen’

Wat te snel met corona-aan­pak: gratis parkeren in Waalwijk is van korte duur

16:03 WAALWIJK - Het was een opmerkelijk besluit in de strijd tegen het coronavirus. Bij de parkeerterreinen op het Unnaplein, Taxandriaweg en Els Zuid in Waalwijk was het de afgelopen dagen gratis parkeren. Maar de maatregel is van korte duur, vanaf woensdag worden de gewone parkeertarieven weer ingevoerd.