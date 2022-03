Boomfeestdag gaat in Waalwijk toch door: 162 bomen geplant onder een stralende zon

,,We hebben een heerlijke ochtend gehad”, vertelt leerkracht Marlot Jansen van groep 7 van basisschool De Veste uit Waspik. ,,De kinderen hebben veel geleerd van de vrijwilligers over bomen en de natuur. Duurzaamheid wordt natuurlijk een steeds belangrijker thema, ook op school. Maar het was vooral genieten in de natuur met de kinderen, zeker dankzij het heerlijke lenteweer. En met z’n allen lekker soep eten in de buitenlucht was al een feest op zichzelf.”