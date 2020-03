Boomfeestdag in Waspik: Voedselbos zonder kinderen

Het liep anders. Het Corona virus gooide ook in Waspik roet in het eten en besloten werd de Boomfeestdag uit te stellen. ,,Voor de kinderen dan”, vult vrijwilliger Geertje Naalden van de Voedselbos aan. ,,We zijn vandaag wel met een grote groep mensen aan het werk geweest om alle bomen en struiken de grond in de krijgen, want die waren al wel geleverd. Maar het programma voor de driehonderd leerlingen van de Waalwijkse basisscholen gaan we proberen in een andere vorm op een later tijdstip in te halen."