Boommarter in natuurgebied Pompveld in Giessen verrast boswachter met cameraoptreden

De boommarter huppelt in het zwart-wit beeld over de loopplank die over de stuw in het Pompveld ligt. Hij werpt een korte blik naar links en komt dan richting de camera die Pörtzgen nog geen 24 uur daarvoor heeft opgehangen. In een hoek van het beeld kijkt hij rechtstreeks in de lens en verdwijnt vervolgens buiten beeld. Alleen een stukje van zijn staart is nog even te zien.