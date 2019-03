Boosheid in Altena om ‘koopje’ van Tilburgse: 177 euro voor geveild bronzen borstbeeld van Beatrix

Maar niet iedereen is blij. Klaas Rienks, voorzitter van de adviescommissie Kunst van de voormalige gemeente Werkendam, het allerminst. Boos is hij, ontstemd. In zijn ogen had het beeldje nooit geveild mogen worden. ,,Hoe kan een Oranjegezinde gemeente zo met een kunstwerk omgaan?’’



Het bronzen beeld op een natuurstenen sokkel werd in 1980 aangekocht door de toenmalige gemeente Dussen en heeft altijd een plekje gehad in de raadzaal in Kasteel Dussen. Toen de gemeente bij Werkendam werd gevoegd, verhuisde ook Beatrix mee en prijkte het kunstwerk in de Werkendamse raadzaal. Rienks was toentertijd betrokken bij de aankoop van het beeld en wil nu dat de gemeente Altena het borstbeeld terugkoopt. ,,Werkendam moet toch weten dat dit beeld van waarde is’’, aldus Rienks, die wil dat het beeld terugkomt en opnieuw een plek krijgt in Kasteel Dussen.



Maar Corrie Wilms is vooralsnog niet van plan het beeld te verkopen. ,,We hebben in de familie al zo veel lol om de aankoop gehad dat ik het beeld gewoon aan mijn schoonzus wil geven.’’