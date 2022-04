Bork Pop in Waalwijk houdt rekening met grote toeloop: ‘Iedereen is blij dat het weer mag’

“We houden toch een beetje rekening met corona”, zegt Twan van Gelder, lid van organisatie. “Als mensen wat verder uit elkaar willen staan, moet dat kunnen.” Rond halfvier, als het evenement een halfuur oud onderweg is met een optreden van Lays Angels, is nog niet zo druk. “Dat gaat veranderen als het later wordt”, weet Van Gelder zeker. “We hebben al zo dikwijls gehoord hoe blij iedereen is dat het weer mag.”

100% Katoen is de uitsmijter. Bijzonder wordt ook wat Happy Hoempa gaat brengen. “Dat is een dweilorkest, maar brengt alleen hard core muziek. ACDC, Metallica. Dat soort werk.”

De toegang is gratis. Dus moet Bork Pop het hebben van zijn drankopbrengst. “Dat is geen probleem, er komen veel Borksen.” Overigens, het eerste jaar is er veel geld misgelopen. “Hadden we nog één fust bier, terwijl zeshonderd man zakken vol met muntjes hadden. Hebben we van geleerd.”