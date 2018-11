Bosbrand is meestal heel erg, maar héél soms is de verjonging van het bos ermee geholpen ...

Maar een bosbrand kán - met de nadruk op kán - een zegen zijn voor het broodnodige verjongingsproces in een bos, weet boswachter Lex Querelle van Natuurmonumenten. In de Loonse en Drunense Duinen hebben we in de laatste pakweg dertig jaar meerdere branden gehad. En hier is lekker laten branden uiteraard geen optie. Maar ook dan nog blijkt ... de ene bosbrand is de andere niet.