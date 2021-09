Boswachter is klaar met laagvliegende Defensie-helikopters: ‘Ze vliegen echt heel laag over’

Steeds gekker

Het probleem is niet van deze maand. Volgens de boswachter is er jaren geleden al gesproken met Defensie om dit probleem op te lossen, maar tot op heden is er nog geen verandering in gekomen. ,,De helikopters vliegen echt heel laag over. Ik liep nu toevallig in het gebied en zag dus opnieuw zo’n helikopter voorbij vliegen. In mijn frustratie heb ik het gefilmd en op Twitter gezet. Enkele jaren geleden heeft Defensie toegezegd er wat tegen te gaan doen, maar het lijkt steeds gekker te worden de laatste tijd.”