Boten van reddingsmaatschappij varen op Boven-Merwede bij Sleeuwijk vanwege ‘verdachte situatie’

Provincie­be­stuur laat deur op een kier bij protest voor behoud scholieren­bus­sen naar Andel

RUCPHEN/ANDEL - Zo’n honderd leerlingen en docenten boden woensdag een petitie aan voor het behoud van de scholierenbuslijnen naar de Prinsentuin in Andel. Gedeputeerde Otters-Bruijnen liet de deur op een kier: ,,We gaan er nog eens goed over nadenken.”

7 december