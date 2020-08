Botsing tussen auto en scooter in Waalwijk

Corona­brief van burgermoe­der Hanne: ‘maak plezier, maar géén stemming’

11 augustus Nu de coronabesmettingen in een stijgende lijn zitten, spreekt burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand haar inwoners moed in. In een open brief toont ze compassie met mensen die door de bomen het bos niet meer zien, maar hekelt ook degenen die juist nu stemming maken.