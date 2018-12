Botsing tussen drie auto's op de A59 bij Sprang-Capelle

Pistool gevonden in verborgen ruimte van auto: twee mannen opgepakt in Sprang-Capelle

10:28 SPRANG-CAPELLE - Een 38-jarige Tilburger en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt in Sprang-Capelle. In de auto waarin zij zaten werd een vuurwapen gevonden in een verborgen ruimte.