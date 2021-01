Botsing tussen twee auto's in Herpt

Gaat Waalwijk aan de elektri­sche deelscoo­ter? GO Sharing staat in de startblok­ken

9 januari WAALWIJK - Inwoners van Waalwijk moeten binnenkort ritjes kunnen maken op groene elektrische deelscooters. Het bedrijf GO Sharing staat in de startblokken om zijn werkgebied verder uit te breiden. ,,We willen in Waalwijk eerst vijftig scooters plaatsen", aldus een woordvoerder. ,,Dat kunnen er later meer worden.”