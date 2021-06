Botsing tussen twee auto's loopt uit op aanhouding met verzet op N267 bij Heesbeen

In memoriam Frans van Halder: re­gio-journalist in hart en nieren

28 mei HAARSTEEG - Donderdag is na een kort ziekbed oud-journalist Frans van Halder overleden. Hij is 68 jaar geworden. Van Halder was ruim 35 jaar in dienst van het Brabants Dagblad, tot zijn afscheid in 2015. Twee periodes daarvan werkte hij voor editie De Langstraat. Hij verhuisde onlangs van Hedikhuizen naar Haarsteeg.