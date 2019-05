Botsing tussen zes auto's op A59 bij Vlijmen

Voor RKC is 2,5 miljoen euro het verschil tussen eredivisie of eerste divisie: ‘Alles valt op zijn plek’

8:46 Het zijn peanuts in vergelijking tot de 200 miljoen euro die gisteren op het spel stond bij de wedstrijd tussen Aston Villa en Derby County met als inzet een plek in de Premier League. Maar voor RKC Waalwijk is vanavond liefst 2,5 miljoen euro het verschil tussen eredivisie of eerste divisie.