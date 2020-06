Boulen; ‘Als je de spelregels kent is het best spannend. Het is geen theekransje’

Het mag duidelijk zijn: De Verbinding verwelkomde zaterdag in Giessen-Rijswijk tijdens de introductiedag veel enthousiaste aspirant jeu-de boulers.

Beginnersgeluk

Frans Straver en Dick Smits hanteren het meetlint. Want het moet volgens de regels van het spel en het is soms millimeterwerk. ,,Beginnersgeluk”, klinkt het op baan één als Smits en Co Middelkoop zich buigen over de afstand tussen twee ballen die het dichtstbij het but liggen.

Middelkoop wil niks weten van beginnersgeluk. In de wintermaanden speelt hij het spel altijd in Portugal. ,,Dan staan we wel met zestig Hollanders te jeu-de-boulen.”

Het jeu-de-boule-spel is vooral bekend van de camping. Maar het vrijetijdsspelletje is in ons land populair aan het worden. Volgens de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) zijn er al 17.000 enthousiastelingen die in competitieverband spelen.

Quote Als je de spelregels doorhebt, is het best spannend. Het is geen theekrans­je Marian Volaart

Volledig scherm Dick Smits hanteert het meetlat en Co Middelkoop controleert. © Marry Bouman In Giessen-Rijswijk zien ze het ook wel zitten. Onder aanvoering van voorzitter Gijs van Boggelen werd beging dit jaar JDB-vereniging De Verbinding opgericht. Vooralsnog wordt nog niet aangesloten bij de NJBB. ,,Eerst kijken hoe het bij ons zich ontwikkelt.”

Ook veel vrouwen gooien deze middag een balletje op. Marian Volaart (68) en Bep Colijn (59) hebben net hun partijtje meegespeeld en zitten uit te puffen op een stoeltje. ,,Als je de spelregels doorhebt, is het best spannend. Het is geen theekransje”, reageert Marian. ,,Het gaat gemoedelijk en er zit toch een wedstrijdelement in", aldus Bep.

Uitdaging

Beide dames beamen dat de jeu-de-boule-banen voor de ouderen een mooie ontmoetingsplaats kan gaan worden. Met wat fantasie waan je je deze middag in de Provence. Alleen het rode wijntje ontbreekt nog. ,,Het is een leuke ervaring", vertelt Theo Verschuren (74). ,,Ik wil competitie gaan spelen. Ik hou van het competitie-element.

Alie Branderhorst (73) is speciaal uit Wijk en Aalburg gekomen om het spel uit te proberen. ,,Ik zie het als een uitdaging. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik moet zeggen het bevalt me wel."

Quote Ik denk dat het aanslaat Frans Straver