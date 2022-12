Bouw nieuwe Wetering niet voor 2024: ‘We moeten opnieuw naar het plan kijken’

Oud-wethouder Mart van der Poel kiest toch niet voor het onderwijs, maar gaat aan de slag in buurgemeen­te Altena

HAARSTEEG/ALTENA - De Heusdense oud-wethouder Mart van der Poel gaat per 1 januari aan de slag als bestuursadviseur in Altena, een nieuwe functie in die gemeente. Hij wordt ‘een soort schakel tussen bestuur en organisatie’, zoals hij zelf zegt.

