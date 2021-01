Bouw schoenenmuseum in Waalwijk vertraagd: opening pas in 2022

Nieuwbouw autogigant Van Mossel komt in zicht: 'Blikvanger in Waalwijk’

19 januari WAALWIJK - Autobedrijf Van Mossel hoopt in mei te starten met de bouw van het nieuwe logistiek centrum op bedrijventerrein Haven Acht Oost in Waalwijk. ,,We zijn heel druk bezig met de laatste voorbereidingen", aldus algemeen directeur Eric Berkhof. Zonder grote tegenslagen is de nieuwbouw van de autogigant augustus volgend jaar klaar.