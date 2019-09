Bouw tien goedkope huurhuizen in Elshout kan door

Dat laatste gebeurt omdat Tankens volgens een eerder gesloten overeenkomst niet verplicht is dergelijke huizen te bouwen. In de overeenkomst was al wel vastgelegd dat Heusden Tankens zou kunnen vragen maximaal tien goedkope huurwoningen te bouwen, in ruil voor een bijdrage van 15.000 euro per huis. Tankens is dan verplicht mee te werken aan het verzoek van Heusden.