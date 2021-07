Bouw van drie brandweerkazernes in Altena begint in oktober

Het basisontwerp is voor alle drie de kazernes hetzelfde. Wel zijn er accenten die ervoor zorgen dat de kazernes goed aansluiten op hun omgeving. De gebouwen zijn duurzaam en energieneutraal, de inzet van zonne-energie speelt daarbij een belangrijke rol. Als de gunning definitief is, kan de aannemer in oktober starten met de bouw.

Er wordt begonnen in Almkerk, drie weken later in Dussen en weer drie weken later in Hank. De bouwwerkzaamheden lopen volgens de gemeente op deze manier steeds naast elkaar op waardoor efficiënt wordt omgegaan met de inzet van materieel en mensen. In juli 2022 wordt de laatste kazerne opgeleverd.