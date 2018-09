Bouw vermaakcentrum kan snel van start

Buren liggen vaker in de clinch: drukke tijden voor bemidde­laars

10:42 WAALWIJK/HEUSDEN Geruzie over herrie, stank, rommel, pesterijen, parkeren. Het aantal meldingen van burenruzies in De Langstraat neemt flink toe. Om een eind te maken al aan deze conflicten, wordt steeds vaker Buurtbemiddeling ingeschakeld. Welzijnsorganisatie ContourdeTwern heeft om die reden dringend behoefte aan vrijwillige buurtbemiddelaars in Heusden en Waalwijk.