Bouw wijk Op ’t Loev in Woudrichem uitgesteld om bezwaren

De bouw van de woonwijk Op ’t Loev, pal naast de rivier aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem, is uitgesteld. Tegenstanders hebben bezwaar gemaakt, waardoor de Raad van State zich over het plan moet gaan buigen.

Aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem wil Bouwlinie, dochterbedrijf van woningbouwcorporatie Woonlinie, 100 woningen en bedrijfspanden neerzetten. De gemeenteraad ging akkoord, maar meerdere mensen hebben nu bezwaar aangetekend tegen het plan. Dat betekent dat de Raad van State zich over het vastgestelde bestemmingsplan gaat buigen.

,,We verwachten dat de totale vertraging op de huidige planning zeker zeven maanden tot een jaar bedraagt’’, schrijft de projectontwikkelaar in een e-mail aan mensen die interesse hebben getoond voor een huis in de wijk.

In de oorspronkelijke planning zou de verkoop van de eerste fase in het tweede of derde kwartaal van dit jaar starten. ,,Als gevolg van het ingestelde beroep zal dit niet meer mogelijk zijn en liggen de voorbereidingen hiervan even stil. Wij gaan ons inhoudelijk voorbereiden op de aanstaande rechtszaak en hopen op een positief besluit van de Raad van State.’’

Petitie

Op het stuk grond aan de Hoge Maasdijk staan nu nog de loodsen van het daar voorheen gevestigde Fort Bouw. Die moeten weg en plaatsmaken voor een woonwijk met verschillende typen woningen, zo is het plan. Er komen onder meer zeven torenappartementen. Voor zowel kopers al (sociale) huurders zijn er huizen of appartementen. Honderden mensen hebben al interesse getoond als potentiële koper of huurder.

Lijnrecht tegenover die geïnteresseerden staan ook honderden tegenstanders. Zij vinden dat de plek uniek is en dat een woonwijk afbreuk doet aan het historische stadsgezicht van Woudrichem. Een vorig jaar gestarte petitie tegen het bouwplan werd door driehonderd mensen ondertekend.

Ook bij de gemeente Altena zijn bezwaren binnengekomen. Zo vroeg Erfgoedvereniging Heemschut Brabant de gemeenteraad om het plan terug te draaien. Een andere bezwaarmaker noemt het plan in een brief ‘een misdaad voor het nageslacht’ en schrijft: ‘Het voor Nederland unieke historische gebied, waar Maas en Waal tezamen stromen, met unieke uitzichten vanaf wegen en wateren, ook vanuit het Munnikenland, zal in geval van uw medewerking ernstig worden beschadigd.’

De gemeenteraad van Woudrichem gaf eind november groen licht voor het plan. Alleen Progressief Altena stemde tegen.