Bouw woningen in Andel komt op gang

Man met wapens op zak aangehou­den in Waalwijk, verband met inbraak wordt onderzocht

9:44 WAALWIJK - Een 34-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats is woensdagavond op de Tuinstraat in Waalwijk aangehouden, omdat hij pepperspray, een boksbeugel en een ploertendoder bij zich had.