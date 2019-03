Bouwen aan boot opent de weg naar een baan voor statushouders

Zielloos lag de zeilboot met een geknakte mast ergens in Goes. De tijd en dus erosie vrat eraan. Einde verhaal van een varend leven? Integendeel, Stichting Behouden Vaart haalde 'm op en stalde de boot in een bedrijfspand aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Zes maanden schuren, slijpen, schilderen, timmeren: er ontstond een nieuw vaartuig, een sloep. Gistermiddag knipte wethouder Paula Jorritsma een lint door en vloog een fles water tegen de boeg. Klaar om weer het sop te kiezen, de Linge. Want de sloep komt in een haventje van Gorcum te liggen.