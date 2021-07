Bouwkeet en stacaravan in brand in Drunen

Expositie over de omstreden Olympische Spelen van 1936: vanaf vrijdag in Het Klavier

22 juli KAATSHEUVEL - Wanneer de Olympische Spelen in Tokyo vrijdag van start gaan, opent in Het Klavier in Kaatsheuvel een expositie over de spelen. Niet de huidige Olympische Spelen staan daar centraal, maar de winter- en zomerspelen van 1936.