Bouwplan De Amstel in Waalwijk ter inzage op gemeentehuis

Casade wil het buurthuis aan de Drogerij, dat al jaren dicht is, vervangen door een woonvoorziening voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een complex met veertien zelfstandige appartementen en een gezamenlijke woonkamer. In het gebouw is 24-uurs zorg aanwezig. Aangrenzend komt een afgesloten tuin.