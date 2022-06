Boze boer kan oor beter bij Duinboeren te luister leggen

‘Vergunning voor frietkar Vlijman was onterecht’, conclu­deert de bezwaren­com­mis­sie

VLIJMEN - De vergunning voor frietkar ’t Mommersteegje in Vlijmen is onterecht verleend en moet alsnog geweigerd worden. Welke gevolgen dat advies precies heeft is nog onduidelijk. De gemeente Heusden wil eerst in gesprek met omwonenden en de ondernemer, ‘om te komen voor een voor iedereen zo goed mogelijke oplossing’.

24 juni