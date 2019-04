Bestuurder rijdt paaltje uit de stoep en komt tot stilstand in zijstraatje in Drunen

Brandweer heeft ruim uur nodig voor blussen brand bij milieu­straat in Waalwijk

15:20 WAALWIJK - Bij de milieustraat in Waalwijk is zaterdagmiddag een perscontainer vol met restafval in brand gevlogen. Dat gebeurde rond 14.00 uur. De brandweer had de grootste moeite om de vlammen te blussen.