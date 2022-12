Carnaval in Hank moet weer gaan bruisen; nieuw bestuur en nieuw programma

Carnaval in Hank moet weer gaan bruisen. En dus is er een nieuw bestuur, een nieuw boordevol programma en vooral veel nieuw elan. Helaas geen Raad van Elf in 2023. ,,We richten ons volgend jaar vooral op het programma. En dan in 2024 een nieuwe raad.”

De eerste gesprekken over een nieuwe opzet van carnaval in Knusterooiersland dateren al van carnaval dit jaar. Joyce van de Vlekkert en haar twee vriendinnen Claire van der Westen en Eva Matheusen namen het initiatief om te gaan praten met de carnavalsstichting. ,,Na twee jaar coronastilte kostte het heel wat kruim om alles weer op te pakken. Een goed moment vonden wij om te zien of we carnaval in Hank weer kunnen laten bruisen.”

Er kwamen twee inspiratieavonden in het dorphuis Het Uivernest, waar veel goede ideeën werden geboren en nieuwe mensen opstonden om samen de kar te trekken. Zo is er nu een compleet nieuw bestuur voor de carnavalsstichting onder leiding van voorzitter Ton Damen. Joyce van de Vlekkert is een van de vijf bestuursleden, en er zijn ook diverse nieuwe commissies gevormd.

Geen Raad van Elf

Een nieuwe Raad van Elf is er nog niet. ,,Daar zijn we eerst wel mee bezig geweest, maar er komt zoveel op ons af en er is zoveel nieuw. Je kunt niet alles tegelijk doen. Dus richten we ons voor het komende carnaval eerst op het programma, en voor 2024 gaan we dan een nieuwe Raad van Elf vormen”, aldus Joyce.

De nieuwe eigenaren van café De Vissershang zijn in februari 2023 gastheer van twee carnavalsavonden in de haven van Hank, op vrijdag en zondag, ‘zoals vanouds’. Zaterdagmiddag vertrekt de optocht vanaf dorpshuis Het Uivernest. Inschrijven is nog mogelijk, via de formulieren op de website van de carnavalsstichting www.knusterooiers.nl.

De kinderen van Hank zijn welkom op zaterdagmiddag en maandagmiddag, en dinsdagmiddag organiseert carnavalsvereniging Wij Ok een speciale kidsmiddag. De slager van Hank en zijn partner vormen in 2023 het carnavalsbruidspaar en zij organiseren op maandag een toepasselijk Schlagerfestival. De oudere jeugd krijgt op dinsdagavond een knallend feest.

Joyce van de Vlekkert is dankbaar dat zoveel Hankenaren mee willen helpen om het carnavalsfeest in 2023 memorabel te maken. ,,Het enige wat we nog missen, zijn bouwplaatsen voor de clupkes die wagens willen bouwen voor de optocht.”