Foto’s geven beeld van kerkelijk leven tijdens corona

,,Toen er vanwege de coronabeperkingen geen kerkgangers meer welkom waren, gingen de kerkdiensten toch door. Alleen werden ze uitgezonden op een eigen YouTubekanaal. Zo werden ook doordeweekse activiteiten met het nodige kunst- en vliegwerk voortgezet. Nu het erop lijkt, dat we het ergste van de coronacrisis hebben gehad, is het tijd om terug te blikken”, licht predikant Frans Willem Verbaas toe.

Mondkapjes, thuis op de bank

Regelmatig maakten gemeenteleden in het afgelopen jaar foto’s van het geïmproviseerde kerkelijk leven. Een aantal daarvan is twee maanden lang te zien in de kerktuin. Een van de foto’s toont een grootvader die met een mondkapje op zijn kleinkind de kerk binnendraagt. Een andere foto laat in een enorme kerkruimte een handjevol mensen zien, die bij elkaar uit de buurt blijven. Te zien is hoe kerkleden thuis op de bank, met de hond op schoot, een kerkdienst meemaken via een iPad. De foto-expositie ook zien hoe leden van de kerk de plotselinge rust van de coronacrisis gebruikten om hun eigen creativiteit te herontdekken.