Herindelen of niet? Inwoner Loon op Zand mag zijn zegje doen

Bureau Berenschot dat onderzoek deed naar de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand presenteert die avond haar rapport. Aansluitend kunnen raadsleden en inwoners vragen stellen. Vanwege corona is de vergadering online. Wie mee wil praten of gewoon wil luisteren kan zich opgeven via griffie@loonopzand.nl.

Verschillende opties

De gemeente heeft verschillende opties. Herindeling, opsplitsing, bijvoorbeeld Kaatsheuvel naar Waalwijk en Loon op Zand naar Tilburg, alleen een bestuurlijke herindeling of zelfstandig blijven en meer gaan samenwerken met andere gemeenten in de regio.

Niks doen lijkt in ieder geval geen optie, zo blijkt uit het rapport van Berenschot. De gemeente heeft weinig vet op de botten. Ruimte voor tegenvallers is er niet en als kleine gemeente is Loon op Zand minder aantrekkelijk als werkgever. En dan gaat het piepen en kraken, zo is de conclusie. De wereld wordt steeds ingewikkelder, terwijl de gemeente te klein is om alle kennis in huis te hebben.