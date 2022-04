Oorlog in Oekraïne laat Olena niet los: hulp aan zwaar getroffen volk als levensmissie

In de grote bedrijfsloods in Oosterhout staan pallets met voedingswaren, medicijnen, hygiënische producten en zakken vol kleding. Binnenkort moet weer een transport met hulpgoederen naar Oekraïne. Oksana, de zus van Olena Damen, is druk bezig de spullen te sorteren. Zij is zelf net met haar tweeling uit het zwaar getroffen land gevlucht, en woont nu bij haar zus in Waspik in. Op deze manier kan ze toch iets doen voor de achterblijvers in Oekraïne. En dat blijkt nog altijd hard nodig.