Vreugdevuur Nieuwkuijk omgeven met meer papierwerk

NIEUWKUIJK - Voor het ontsteken van het vreugdevuur op De Heuvelen moest de organisatie meer in conclaaf met de gemeente. Dat had overigens niets met ‘Scheveningen’ te maken.

Heb je rond de kerstdagen in huis met je ballen en lichtjes volop sfeer gebracht in menig Nieuwkuijkse huiskamer, als dank gingen ze zaterdagmiddag in de wadi van sportpark De Heuvelen in vlammen op. De wensboom, die bij de kerk had gestaan, kreeg nog een speciale behandeling: voordat de fik erin ging legde een takelwagen die op de top van de Nordmannen en sparren.

De traditie van het vreugdevuur bestaat al lang. Maar deze keer kwam er wat meer bij kijken om de zaken te regelen. Dat had niets met ‘Scheveningen’ te maken, begin vorig jaar, te maken toen twee veel te hoge stapels pellets een vuurzee veroorzaakte die niet meer in de hand kon worden gehouden. ,,Aangezien het evenement op dezelfde wijze plaatsvindt als eerdere jaren gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften die jaarlijks worden beoordeeld door de brandweer”, zegt Gert-Jan van Zoggel, woordvoerder van de gemeente Heusden.

Papierwinkel

Een toegenomen papierwinkel rondom de vergunningen had te maken met een andere opzet. ,,We merkten dat de belangstelling terugliep en vonden dat er meer reuring moest komen in aanloop naar het vreugdevuur”, zegt Janneke Heetkamp, lid van organisatie.

,,Dus hebben we de jeugdbrandweer en Mboss erbij betrokken. Die hebben spelletjes voor de kinderen op touw gezet. Vorig jaar waren we begonnen met glühwein en warme chocolademelk schenken, die horeca-activiteiten zijn uitgebreid. Met een frietwagen en dergelijke. Doe je meer, dan heb je meer vergunningen nodig. Ook moesten we een plattegrond invullen. Er werd dus door de gemeente heel serieus naar gekeken. Terecht, je wilt niet dat er wat misgaat.” Vorig jaar ging het niet helemaal lekker met drank: de stoppen sloegen door. Daar was op geanticipeerd: een gloednieuw aggregaat, uitgeleend door een bedrijf, tackelde dat probleem.

Praktijk

Je kunt op papier van alles afspreken, de praktijk moet uitwijzen of dat wordt nagevolgd. Toezichthouders van de gemeente, boa’s, handhaafden ter plekke op de vergunningsvoorschriften, zodat het vreugdevuur op een veilige manier konden worden ontstoken. En ze hielden toezicht tijdens de verbranding. Vorig jaar grepen ze nog in, zegt Heetkamp. ,,Toen moesten de dranghekken een eind naar achteren worden gezet.”

Twee boa’s deden rond drie uur een inspectie. ,,Ze waren heel tevreden, al hadden we niet nagedacht over een calamiteitenplan. Die hebben we ter plekke bedacht.” De EHBO moest eenmaal aan de bak. ,,Voor de verzorging van de gewonde was er geen privacy. Dus zou de EHBO graag een tent willen. Gaan we volgend jaar voor zorgen.”