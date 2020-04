Waalwijk moet uitsterfregeling bedrijven Sprang-Capelle bijstellen

DEN HAAG/WAALWIJK - De gemeente Waalwijk krijgt van de Raad van State een half jaar de tijd om een aantal fouten in het bestemmingsplan gemengde woon-werkgebieden in en rond Waalwijk te repareren.

Vooral de uitsterfregeling voor bedrijven en winkels in de woonlinten moet op de helling, zo blijkt uit een tussenuitspraak van het hoogste bestuursrechtscollege. Die stelt vast dat gemeente met de uitsterfregeling langdurige winkelleegstand wil voorkomen. Maar daarvoor is die regeling niet bedoeld.

Op dat punt is de Raad het geheel eens met de Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle, die de gemeente daar al eerder op wees. Want een uitsterfregeling mag een gemeente alleen toepassen als ze op termijn een heel andere ruimtelijke ontwikkeling in een gebied wil. Maar op zich is Waalwijk het eens met een menging van wonen en bedrijven en winkels in de linten, zolang de bedrijven niet te veel overlast opleveren. Om winkelleegstand te voorkomen zijn er andere regelingen, zo blijkt uit de uitspraak.

De Raad wijst onder meer op een winkel van H.J. Van Zelst aan de Kerkstraat 104. Die valt nu onder de uitsterfregeling, terwijl daar nog steeds detailhandel is en de gemeente dat eigenlijk ook geen probleem vindt. Kortom, de gemeente moet winkels en bedrijven in de linten die daar niet per se weg hoeven alsnog een correcte bedrijfsbestemming geven.

Verrommeling

Wel is de Raad het eens met Waalwijk om paal en perk aan de buitenopslag van bedrijven en winkels te stellen. De gemeente wil geen uitbreiding meer van buitenopslag om verrommeling van het landschap tegen te gaan. Het liefst wil de gemeente de opslag inpandig of uit het zicht hebben. De ondernemers vroegen tevergeefs om meer flexibiliteit. In ieder geval zal de gemeenteraad van Waalwijk binnen 26 weken de fouten in het plan moeten repareren. Alle overige bezwaren zijn van tafel geveegd.