Waalwijker (28) twee keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, dus moet hij zijn auto inleveren

Bravo voor Mees, Maria en al die andere kleine Langstraat­se helden

30 januari WAALWIJK - Als mijn wereld zwaar en zwart kleurt, zoom ik graag in op het kleine nieuws. Kleine stemmen, kleine gebaren, klein geluk. Deze week helpt dat de grote bekken en domme ploerten de mond te snoeren. Al is het alleen maar in mijn hoofd.