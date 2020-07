Woonwijk Akkerlanen komt er: ‘Maar daarna komt er geen huis meer bij’

WAALWIJK - De schop kan de grond in. Een meerderheid van de gemeenteraad van Waalwijk heeft gisteravond ingestemd met de bouw van de nieuwe woonwijk Akkerlanen. ,,Bij de verkiezingen zullen we merken wat de kiezer hier van vindt.”

Woonwijk Akkerlanen komt er, maar verder zal er niets meer worden gebouwd in het gebied. Niet in Het Hoefsven en ook niet langs de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Die belofte deden coalitiepartijen GroenLinksaf, LokaalBelang, VVD en CDA gisteravond tijdens de gemeenteraad van Waalwijk.

Dooie mus

De coalitie zette de belofte zwart op wit in een motie, maar die werd niet door alle partijen ondertekend. PvdA-er Luuk Ottens: ,,Volstrekt overbodig. Dit is een dooie mus, er zijn helemaal geen plannen voor verdere uitbreiding in dit gebied.”

Duidelijk zijn

Sjors Slaats van GroenLinksaf legde uit waarom de coalitiepartijen de belofte wilde doen. ,,Veel Waalwijkers maken zich zorgen, ze zijn bang dat Akkerlanen een opmaat is naar meer bebouwing in dit gebied. Daarom willen we duidelijk zijn naar de inwoners toe: na Akkerlanen vindt er geen bebouwing meer plaats. En ook het hertenkamp blijft bestaan.”

Discussie

De bouw van de woonwijk waar 200 woningen moeten komen, is al jaren voer voor discussie. Tegenstanders vrezen dat de natuurrijke omgeving wordt aangetast, voorstanders hameren op de grote behoefte aan woningen in Waalwijk. Deze week leidde het bouwplan zelfs tot een breuk bij GroenLinksaf. Annelies Pouw stapte uit de fractie. Het raadslid is principieel tegenstander van de nieuwe woonwijk, maar haar partij stemde voor.

GroenLinksaf was ook altijd tegen Akkerlanen maar ging overstag tijdens coalitieonderhandelingen. De partij kon zo een wethouder leveren en invloed uitoefenen op een zo groen mogelijke invulling van de woonwijk. Dat Pouw toch tegen wilde stemmen, dreef de partijen uit elkaar.

Quote Er zijn 865 handteke­nin­gen opgehaald. Hoeveel handteke­nin­gen moeten er komen uit de samenle­ving voordat u gaat luisteren? Richard Tiemstra, SGP

Richard Tiemstra (SGP) snapte niet dat de coalitie doorgaat met een plan dat zoveel tegenstand kent. ,,Er zijn 865 handtekeningen opgehaald. Hoeveel handtekeningen moeten er komen uit de samenleving voordat u gaat luisteren?” De SGP haalde uit naar GroenLinksaf. ,,Tijdens de verkiezingen was u ook tegen Akkerlanen, nu bent u voor. Uw kiezers voelen zich bedrogen.”

Slaats kaatste de bal terug: ,,Als u in de coalitie had kunnen zitten, was u ook meegegaan in het plan.” Nooit, verzekerde Tiemstra: ,,Stel dat er tegen ons werd gezegd: alle winkels op zondag open en dan mag u in de coalitie. Nooit van ons leven.”

Verkiezingen

GroenLinksaf koos anders omdat duidelijk was dat Akkerlanen er toch zou komen. ,,Bij de verkiezingen merken we wel wat de kiezer hier van vindt.”