Brabants dialect 'is wir himmel van deeze tèèd'

Voorzitter van de dialectgroep Wollukse Praot van Stichting Langstraats in woord en beeld, redacteur van het blad Met Gansen Trou van Heemkundekring Onsenoort. En alsof dat niet genoeg is, is hij ook lid van de Heemkundekring Sprang-Capelle om het specifieke Sprangs-Capelse dialect in kaart te brengen. Tel daarbij op dat Van Spijk eindredacteur is van een 176 bladzijden tellend boek over het Waalwijks dialect en ook nog eens een drukke baan heeft bij een educatieve uitgeverij, dan komt vanzelf de vraag op of die man nog weleens buiten komt. ,,Ja hoor, genoeg", zegt hij. ,,Al is dat soms om lezingen of presentaties te geven over dialect.'' Logisch, want de Drunenaar groeit langzamerhand uit tot een instituut.