Brabants Kampioenschappen nagelstylisten: ‘Met lange nagels leer je omgaan’

Opperste concentratie in de foyer van de Voorste Venne. Aan kleine tafeltjes stallen deelnemers hun benodigdheden uit. Een lamp, potjes met nagellak en acryl en een UV-lamp om de lak uit te harden ontbreekt nergens. Vooral tijdens de ronde waarin nagelstylisten stilettonagels aanbrengen valt de acryl niet aan te slepen. Nagels van enige centimeters lang worden met gemak ter plekke gemaakt. Maar of zulke lange nagels nou heel handig zijn?

Volgens handmodel Angela uit Kaatsheuvel leer je er mee omgaan. ,,Op het moment dat het eraf is, voelt het raar. Alsof je een kledingstuk mist.” Haar nagelstyliste Mayke knikt instemmend, terwijl ze geconcentreerd een nieuwe laag acryl aanbrengt. ,,Ik deed vanochtend mee aan de French Competition. Die heb ik op Angela’s linkerhand aangebracht. Nu breng ik stilettonagels in een lentethema aan op de rechterhand. Dat vond ik wel toepasselijk met dit mooie weer.”

Gordijn

De jury beoordeelt blind vanachter een zwart gordijn. ,,Op die manier kan er onafhankelijk een oordeel worden geveild over datgeen wat de nagelstylisten hebben gecreëerd”, legt medeorganisator Annemarie Dirven uit. ,,Zelf heb ik meerdere keren meegedaan aan wedstrijden en soms werd er merk gebonden gejureerd. Dat willen wij vermijden, zodat iedere deelnemer een eerlijke kans krijgt. De jury ziet het handmodel niet en ze worden genummerd zodat ze ook niet de namen zien.”

Lianda en Claudia beoordelen de nagels en zijn blij dat ze anoniem mogen jureren. ,,Je leert mensen kennen uit de nagelwereld. Doordat we alleen de hand zien, kunnen we onafhankelijk tot een oordeel komen. Dat is rechtvaardig, want als je het kunt zien ga je na een aantal wedstrijden de handmodellen linken aan de nagelstylist”, aldus Lianda.

Waar let de jury op, wanneer is een nagel perfect gestyled? ,,We letten vooral op de techniek”, legt Claudia uit. ,,En de nagels moeten in balans zijn, er hetzelfde uit zien.” Soms is het volgens haar lastig om door je eigen smaak heen te kijken. ,,Je komt weleens creaties tegen die je niet mooi vindt, maar het is dan de kunst om technisch te blijven kijken.”

Techniek

Iemand die veel techniek laat zien is de Belgische Ellen Grave. Tijdens de Fantasy-ronde waarin extreme 3D-creaties worden gemaakt, toverde ze haar beste vriendin Nadia om tot zombiebruid. ,,Negen nageltips heb ik thuis voorbereid, de tiende maak ik hier ter plekke. Het vergt veel voorbereiding, anderhalve week heb ik erover gedaan.” Thuis maakte ze hekwerkjes, een doodskist met een skelet erin en boompjes. Een uur en drie kwartier heeft ze nu de tijd om de laatste nageltip af te krijgen. ,,Dat is flink doorwerken, maar doordat ik thuis de tips heb gemaakt waar ik de meeste tijd aan kwijt ben, moet het nu wel lukken.”

Handmodel Nadia wordt omgetoverd tot zombiebruid door Ellen de Grave.

Griezelig

Met haar griezelige thema hoopt ze op te vallen, wel is het jammer dat de jury de verkleedkleren van haar handmodel niet ziet. Inspiratie haalt ze uit films en van social media. ,,Dat donkere fascineert me, dus wil ik dat graag terug laten komen.” Ellens vriendin is onder de indruk van haar werk. ,,Ik vind het knap dat ze dit kan met nagelproducten”, zegt ze terwijl Ellen de tips bevestigt op haar nagels. ,,Handig is dit niet in het dagelijks leven, dus het gaat er na de wedstrijd weer af.”

De organisatie van de nagelkampioenschappen had niet verwacht dat er zoveel stylisten mee zouden doen. ,,Er doen ruim honderd deelnemers mee. Dat is boven verwachting, want we hadden voor ogen dat er ongeveer twintig nagelstylisten zouden meedoen”, vertelt Dirven.

Mayke uit Sprang-Capelle doet voor de eerste keer mee aan een nagelwedstrijd. ,,Dit is mijn eerste nagelwedstrijd en ik ben blij dat het laagdrempelig is. Er doen gevorderden mee, maar ook beginners net als ik. Sinds juni ben ik nagelstylist met mijn eigen salon. Ik ben benieuwd hoever ik kom. De french menicure aanbrengen vind ik het leukst, omdat dat mijn favoriet is."