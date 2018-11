Brabantse Corné en Roy in finale House Rules Holland: ‘We zijn nu zo dicht bij onze droom, het is onwerkelijk’

Corné (36) en Roy (30) uit Drunen mogen het nu eindelijk vertellen: Het stel staat in de finale van het Net5-programma House Rules Holland. Ze doen mee aan het klusprogramma in de hoop het prijzengeld bij hun grote droom te kunnen leggen. Het duo wil heel graag een kindje, maar dat heeft voor hun nogal wat voeten in de aarde. Het prijzengeld kan hen daarbij helpen. “Meedoen is heel pittig en heel heftig, maar zou het zo weer doen”, vertelt Roy.

In House Rules Holland moeten vijf stellen elkaars huis verbouwen. Ze moeten zich dan wel aan de ‘House Rules’ (woonwensen) van de huiseigenaren houden. Hoe goed ze het hebben gedaan, wordt bepaald door een vakjury en de kijkers thuis. Zij geven cijfers voor de verbouwingen en het stel met de slechtste cijfers moet het spel verlaten. De winnaar wint twee jaar lang hypotheekvrij wonen.

Winnen om het klussen

Met het geld dat dan vrijkomt wil het stel de lang gekoesterde kinderwens in vervulling laten gaan. Dat maakt het wel dubbel zo spannend volgens Roy: “We zijn nu zo dichtbij, het is onwerkelijk. We hebben nagenoeg alles geregeld, behalve de financiën.” Hij vertelt dat ze veel reacties krijgen van kijkers en dorpsgenoten, die hen de winst gunnen. Roy benadrukt dat die reacties hem raken, maar dat ze niet willen winnen vanwege hun kinderwens: “We willen winnen omdat we het goed gedaan hebben. We willen winnen omdat we kunnen klussen.”

De finale

Het finalespel van het programma bestaat uit twee delen: een klusopdracht die van te voren opgenomen is en een live finale waarin de winnaar bekendgemaakt wordt. “De finale was echt heel pittig. Ik weet nog dat ik Corné aankeek en zei: hoe moeten we dit doen?”, zo vertelt Roy. “We hebben de energie echt overal vandaan moeten halen, maar we zijn heel blij met het resultaat. We wilden oprecht dat het huis mooi en goed was voor de bewoners. Op een gegeven moment werd dat voor ons zelfs belangrijker dan wat de jury zou zeggen.” Hun tegenstanders, Mark en Irini uit Heerde, maakten het hen niet gemakkelijk. “Mark en Irini zijn heel goed en ook super creatief. Daarnaast mogen we ze ook heel graag. We gunnen hen de winst ook, dat maakt het wel dubbel. Je gaat zien, emoties lopen hoog op.”

Eigen klusbedrijf

Ondanks dat het soms zwaar was, zouden ze zo weer meedoen. “Wij waren vroeger heel veilig in onze keuzes: ‘laten we de muren maar wit houden, vooral geen felle kleuren gebruiken.’ Maar tijdens zo’n programma leer je een andere kant jezelf kennen. Er is bij ons een knop om gegaan. Ik zou mijn muren nooit meer gewoon wit laten!”, lacht de klusser. Het stel denkt er zelfs over een eigen klusbedrijf te beginnen. “Maar dat is nog maar een idee hoor, we gaan eerst de finale afwachten.”