Bram heeft 200 prachtvinken: ‘Ik zit gerust anderhalf uur in de auto voor een mooi vogeltje’

Wie een vogel heeft als huisdier hoort af en toe wat gekwetter. Maar hoe is dat als je er zo’n tweehonderd op een stokje hebt zitten? Op een kamertje bovenin het huis van Van Eersel in Werkendam staat een aantal kooien met vogeltjes. Het is de plek waar de vogelkweker elke dag meer dan een uur te vinden is om de dieren te verzorgen en om te kijken welke vinken de mooiste jongen kunnen geven. ,,Ze moeten voer en water hebben en geringd worden. Maar het is ook belangrijk dat er af en toe nieuwe vogels bijkomen, anders krijg je inteelt en dat is niet goed.’’

Dat de beestjes mooi zijn, is belangrijk. Want elk najaar doet Van Eersel mee aan tentoonstellingen. Onlangs won een van zijn vinken de prijs voor ‘mooiste vogel’ tijdens de regionale vogelshow in Almkerk.

Quote Na al die jaren heb ik er oog voor gekregen of een vogel jongen kan geven waar ik mee kan winnen Bram van Eersel

Eisen

,,Je zet de vinken in hun kooi neer bij de tentoonstelling en dan komt er een jury langs om te beoordelen of de vogel aan de eisen voldoet.’’ Er wordt onder andere gekeken naar kleur, grootte en tekening op de veren. De kweker met het mooiste vogeltje gaat naar huis met de titel.

Om kans te maken op die prijs, ruilt hij met andere vogelkwekers en speurt hij dagelijks rond op internet, op zoek naar de beste vinken. ,,Als ik een mooi vogeltje zie, stap ik gerust dezelfde dag nog in de auto om anderhalf uur te rijden. Na al die jaren heb ik er oog voor gekregen of een vogel jongen kan geven waar ik mee kan winnen.’’

De liefde voor vogels begon al toen Van Eersel nog een klein jongetje was. ,,Mijn opa had ook altijd vogels. Als ik bij hem was, wilde ik naar ze toe. Ik vond hun bewegingen en het gefluit en gezang prachtig. Op mijn dertiende verjaardag kreeg ik daarom van mijn ouders mijn eigen vogelkoppeltje. Daarna is de hobby uit de hand gelopen.’’

Quote Als ik een blauw en een geel vogeltje heb, is het maar de vraag wat het resultaat is. Een groene? Je weet het niet... Bram van Eersel

Baan kwijt

Ongeveer zeven jaar geleden raakte Van Eersel zijn baan kwijt. ,,Daardoor had ik veel vrije tijd, dus ben ik meer tijd in mijn hobby gaan steken. Ik kweek nu meer dan honderd vogels per jaar. Soms ga ik naar de dierenwinkel en ruil ik er een paar in voor wat voer. Ik heb nu wel genoeg vogels, het moeten er niet meer worden. Ook werk ik weer fulltime, als conciërge.’’

Voor zijn hobby is de kweker lid van de Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines. Van daaruit wordt begin december ook een landelijke wedstrijd georganiseerd in Soest. ,,Het leukste vind ik de combinatie van het kweken en verzorgen zelf en het verenigingsleven, de sociale kant ervan.’’

Het kweken blijft een puzzel en uitdaging. ,,De vrouwtjes geven bijvoorbeeld het formaat door en de mannetjes de kleur’’, vertelt Van Eersel. ,,Het blijft een verrassing. Als ik een blauw en een geel vogeltje heb, is het maar de vraag wat het resultaat is. Een groene? Je weet het niet...’’