Brand in antikraakpand in Sleeuwijk

Schoenen­win­kel Fides in Waalwijk sluit noodgedwon­gen de deur; ‘Het lukt echt niet meer’

6 december WAALWIJK - Schoenenwinkel Fides in Waalwijk sluit eind deze maand de deuren. De eigenaren, zussen Marijon en Marina Schipper, stoppen ermee. Met pijn in het hart: ,,We hebben zo vreselijk hard gewerkt. Maar het lukt echt niet meer.”