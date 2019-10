Brand in appartementencomplex Drunen geblust, geen gewonden

‘Arbeidsmi­gran­ten Altena niet op recreatie­par­ken of in reguliere woningen’

13 oktober Arbeidsmigranten in de gemeente Altena moeten niet gehuisvest worden op recreatieparken of in reguliere woningen, maar kunnen onder voorwaarden wel terecht in leegstaande panden. Dat zijn de belangrijkste - voorlopige - conclusies van de Adviesgroep Huisvesting Arbeidsmigranten.