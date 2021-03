Brand in auto, heg en carpoort in Waalwijk, vermoedelijk brandstichting met fakkels en vuurwerk

Paasfes­tijn Drunen opnieuw verplaatst: nieuwe datum is zondag 22 augustus

24 maart DRUNEN - Het Paasfestijn in Drunen wordt opnieuw een (ver)P(l)AA(t)SFESTIJN. In 2016 werd het evenement vanwege storm verplaatst naar Moederdag, vorig jaar gooide corona roet in het eten en nu weer.