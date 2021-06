Brand in loods in Sprang-Capelle, mogelijk asbest vrijgekomen

Ecologi­sche Samentuin Vrijhoeve valt weer in de prijzen: project wint Zilveren Pit

14:10 SPRANG-CAPELLE - De Ecologische Samentuin Vrijhoeve in Sprang-Capelle is opnieuw in de prijzen gevallen bij de wedstrijd Kern met Pit. Ieder jaar wordt het beste buurtproject van Nederland gekozen. Het initiatief in Sprang-Capelle greep net naast de hoofdprijs. Met een tweede plek is de Samentuin winnaar van de Zilveren Pit, en een bedrag van 2.000 euro.